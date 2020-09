Coronavirus, verso il milione di morti nel mondo

In Sicilia obbligo di mascherine anche all'aperto, a Napoli tampone per chi arriva in aeroporto

Si va verso un milione di vittime da coronavirus nel mondo. Secondo i dati della Johns Hopkins University sono infatti 995.352 i morti registrati in 188 Paesi. Secondo il sito Worldometer il milione sarebbe invece già stato superato. Gli Stati Uniti rimangono ancora la prima nazione per numero di casi e vittime. Proteste in diversi Paesi europei dove sono scattati nuovi lockdown in alcune zone: tra queste alcune aree di Madrid e Londra.

In italia

Calano lievemente i contagi da coronavirus in Italia, dove nelle ultime 24 ore si sono avuti 1.766 nuovi casi per un totale di 309.870 contagi da inizio pandemia. Il dato è però legato anche alla diminuzione dei tamponi, come spesso accade di domenica: oltre 16mila in meno rispetto al giorno prima (87.714 quelli odierni contro 104.387). Numeri in crescita in Campania, dove il governatore Vincenzo De Luca che si è subito mosso, firmando un'ordinanza che obbliga tutti i passeggeri in arrivo all'aeroporto napoletano di Capodichino a sottoporsi al tampone. Nuova ordinanza anche in Sicilia dove Musumeci ha imposto l'obbligo della mascherina anche all'aperto.

