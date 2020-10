Coronavirus, Trump: "Lascio tra poche ore l'ospedale"

I medici: "Non è fuori pericolo ma può tornare a casa"

"Lascerò il grande Walter Reed Medical Center oggi alle 18.30 (0.30 italiane). Mi sento molto bene! Non abbiate paure del Covid. Non lasciate che domini la vostra vita. Abbiamo sviluppato, sotto l'amministrazione Trump, alcuni ottimi farmaci e conoscenza. Mi sento meglio di quanto mi sentissi 20 anni fa!". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Twitter.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "non è ancora del tutto fuori pericolo" ma non ha problemi respiratori e può tornare alla Casa bianca. Così il medico Sean Conley, aggiornando sulla situazione di Trump, ricoverato per Covid-19 al Walter Reed Medical Center. Il medico ha detto che il magnate ha continuato a migliorare e può essere dimesso.

Intanto anche la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha annunciato di essere risultata positiva al test del coronavirus.L'esponente dello staff presidenziale ha spiegato di essere risultata positiva questa mattina e di essere al momento asintomatica. Domenica pomeriggio McEnany ha parlato brevemente ai giornalisti, aggiungendo che nessun componente dello staff di ufficio stampa della Casa Bianca ha trascorso tanto tempo con lei da essere considerato uno stretto contatto. McEnany ha informato di essere entrata nel processo di quarantena e "continuerà a lavorare da remoto per conto del popolo americano".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata