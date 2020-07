Coronavirus: trend contagi stabile, aumentano i ricoverati in terapia intensiva

Resta stabile oltre quota 200 il numero dei contagi da coronavirus in Italia. L'ultimo rapporto del Ministero della Salute parla di 255 nuovi casi, in lieve calo rispetto a ieri, e di 5 decessi. Per il terzo giorno consecutivo nessuna nuova vittima in Lombardia: nella regione lombarda registrat il maggior numero di contagi 74 davanti all'Emilia Romagna dove ne sono stati contati 61. Oltre 40mila i tamponi processati nelle ultime 24 ore. I guariti sono stati 126 mentre le persone attualmente malate in Italie sono 12.565, in crescita di 123 unità. In aumento le persone ricoverate in terapia intensiva: sono 44, +3 rispetto a ieri.