Coronavirus: tornano a salire i contagi in Italia, 13 i decessi

Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Italia. La Protezione civile segnala che nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 162 contro i 114 di ieri. Di questi 63 sono in Lombardia, che resta la regione più colpita. Calano lievemente i decessi: oggi sono 13 per un totale che sale a quota 34.997. 575 le persone dimesse o guarite nelle ultime 24 ore. Gli attualmente malati scendono a quata 12.493, in calo di 426 rispetto a ieri.

