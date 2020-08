Coronavirus, stop a distanziamento su treni alta velocità

Stop da oggi al distanziamento sui treni ad alta velocità di Trenitalia e Italo. Una decisione che preoccupa gli esperti del Comitato tecnico scientifico. Lo stesso vale per i mezzi pubblici in Lombardia: potranno essere occupati tutti i posti a sedere e il 50% di quelli in piedi con l'obbligo di mascherine a bordo. Questo nonostante i contagi siano in lieve risalita in Italia: ieri 379 nuovi positivi e 9 i morti con l'indice di trasmissibilità RT che sale sopra quota 1 in 8 regioni. In Europa boom di contagi non solo in Spagna. Oltre 1300 in Francia nelle ultime 24 ore, 955 in Germania. Ancora oltre 1400 le vittime negli Stati Uniti in un giorno.-