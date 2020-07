Coronavirus, stabili i decessi: zero in Lombardia per il secondo giorno consecutivo

Curva del contagio sostanzialmente stabile in Italia nelle ultime 24 ore: secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute, i nuovi positivi sono 275, un dato assolutamente in linea con quello comunicato ieri, 252. Fanno salire il dato complessivo a 245.864 dall'inizio dell'epidemia. Identico invece il numero dei decessi registrati: sempre 5: il dato totale dei morti è di 35.102. Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi in Lombardia. Inoltre, continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+63) e le province di Cremona, Pavia e Sondrio non fanno registrare alcun nuovo contagio. I nuovi casi positivi sono 79 (di cui 18 'debolmente positivi' e 30 a seguito di test sierologici).

"Il numero di nuovi casi nel mondo continua a crescere in modo preoccupante. Ieri sono stati registrati 284.196 positivi in più in sole 24 ore. Dobbiamo tutelare il nostro Paese dentro un quadro internazionale che sta peggiorando. Viviamo in un solo pianeta. Questa battaglia si vince con determinazione e solidarietà". Così su Facebook Roberto Speranza, ministro dell Salute.

