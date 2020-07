Coronavirus, stabili i contagi in Italia: cala il numero dei morti

Stabile il numero di nuovi contagi da Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 233 casi, dato praticamente identico a quello comunicato ieri, 230. Dei nuovi casi 55 (il 23,6%) registrati in Lombardia e Veneto, 54 in Emilia Romagna, secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute. A scendere è invece il numero dei morti: sono 11 i decessi 9 in meno a quelli comunicati ieri. Il totale delle vittime da Covid-19 in Italia arriva quindi a quota 35.028. Cala anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono adesso 50, ovvero 3 in meno rispetto alla giornata di ieri. Cresce invece lievemente il numero dei pazienti ricoverati, che sono 21 più di ieri per un totale di 771. Stabile il numero dei tamponi processati: sono stati 50.767.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata