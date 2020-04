Coronavirus, stabile il tasso di incremento contagi in Italia. Il numero di decessi si attesta intorno ai 300

Nel quotidiano bilancio della Protezione Civile tutti i dati e gli indici di oggi sono sostanzialmente in linea con quelli di ieri. Restano importanti i decessi, 323 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Alto però il numero dei guariti 2.311, ieri erano stati 2.317. Sempre in calo i ricoverati in terapia intensiva, ma in flessione, 68 posti sono stati liberati oggi. Mentre il numero dei tamponi effettuati è di 63.827.

L'incremento dei casi totali resta sempre con il segno +, anche solo dell'1%.

A registrare i numeri peggiori, come ogni giorno, sono Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna, con incrementi pari rispettivamente a 786, 411 e 263 contagi. 0 nuovi contagi oggi invece oltre che in Basilicata anche in Molise

