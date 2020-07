Coronavirus, stabile il numero di contagiati e decessi in Italia

In Lombardia zero morti per il terzo giorno consecutivo

Stabile il trend di contagio da Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore ci sono stati 255 nuovi casi secondo i dati raccolti e riferiti da Protezione Civile e ministero della Salute. Un dato in linea con quello comunicato ieri di 275. Rimane stabile il numero delle vittime: 5, come ieri e due giorni fa. Un trend positivo arriva anche dai dati della Lombardia: per il terzo giorno consecutivo non si registrano decessi mentre sono 74 i nuovi contagiati. Gli attuali positivi sono 12.565. Nelle ultime 24 ore sono stati 126 i guariti che portano il totale a 198.446 dall'inizio dell'epidemia. Cresce di 3 unità il numero dei pazienti che sono ricoverati in terapia intensiva. Oltre 40mila i tamponi processati nelle ultime 24 ore.

