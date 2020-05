Coronavirus: stabile il numero dei contagi in Italia, in calo i decessi

Resta stabile il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore ne sono stati segnalati 652 contro i 642 di ieri, con un numero di tamponi ancora molto alto: superiore alle 75 mila unità Lo si legge nel nuovo tabellino della Protezione civile. Si abbassa il numero dei decessi, 130 nelle ultime 24 ore per un totale che tocca quota 32.616. Oltre 2 mila i guariti con 1.638 persone malate in meno rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Italia sono 59.322. In calo anche i ricoverati in terapia intensiva: sono 595, 45 in meno nelle ultime 24 ore.

In calo i contagi in Lombardia, che resta la regione più colpita: ne sono stati segnalati 293 (ieri erano stati 316). 57 i decessi nella regione nelle ultime 24 ore

