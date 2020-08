Coronavirus, Speranza: No rischio zero, ma avanti con prudenza

Informativa al Senato del ministro Roberto Speranza sull'emergenza Coronavirus: "Non esiste il rischio zero e il percorso di riapertura va continuato lungo una linea di prudenza e cautela che ci ha positivamente portato fin qui. Restano le tre regole: mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani. Queste dovranno perdurare per agosto e dopo: su queste tre regole essenziali per continuare con prudenza il percorso di riapertura e l'ordinanza dell'1 agosto le ripropone e le riporteremo nel prossimo Dpcm", ha detto il Titolare della Salute che sul vaccino ha spiegato: "Se questo candidato vaccino dovesse superare tutte le prove, le prime dosi già entro la fine del 2020". "Le scuole riapriranno a settembre e riapriranno tutte, ma in sicurezza. Fondamentale è il rapporto tra le aziende sanitarie e le scuole perché queste ultime non possono essere lasciate sole", ha poi aggiunto il ministro che ha anche annunciato: "Con il prossimo Dpcm procederemo con altre aperture come quelle riferite alle attività fieristiche e la questione delle navi da crociera"

