Coronavirus, sempre alta la curva dei contagi

Stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Italia. Sebbene il Bollettino della Protezione Civile di venerdì parli di 163 nuovi casi positivi, il dato viziato è da un ricalcolo sui giorni precedenti della Regione Campania: il dato effettivo di oggi è 393 positivo. Dunque superiore a quello già alto di ieri che era di 379. Solo in Lombardia i nuovi contagi contati nelle ultime 24 ore sono 272. I decessi totali sono 56, di questi 31 sono stati registrati in Lombardia Molto alto il numero dei tamponi effettuati: 80.562 contro i 52.530 di ieri. Sempre alto anche il numero deI guariti, 1.747 nelle ultime 24 ore.