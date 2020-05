Coronavirus, Salvini: Boccia sbaglia a impugnare ordinanza Calabria

"Boccia sbaglia" a impugnare l'ordinanza della Regione Calabria sulla riapertura "se ci sono regioni dove da giorni non ci sono contagiati e morti hanno diritto a tornare a una vita non normale, perché non è possibile. Però molti stanno dicendo di non passare dalla morte per virus alla morte per fame o disoccupazione. La gente non ce la fa, è questione di sopravvivenza". Così il leader della Lega Matteo Salvini a 'Live non è la d'Urso' su Canale 5.

