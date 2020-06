Coronavirus, salgono i contagi in Lombardia: 402 su 518 in tutta Italia

Sono 518 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 234.531 da inizio epidemia. A testimoniarlo i dati della Protezione Civile secondo cui la maggior parte dei nuovi contagi è stata registrata in Lombardia: sono 402 nelle ultime 24 ore su 19.389 tamponi effettuati. A livello nazionali sono stati invece 85 i decessi (il totale da inizio emergenza è di 33.774 vittime), di cui 21 in Lombardia. Salgono a quota 163.781 i guariti con un incremento di 1.886 unità rispetto a ieri. Scende invece di 1.453 unità il numero degli attualmente positivi.

Per quanto riguarda la situazione in Lombardia, la regione più colpita dall'inizio della pandemia, gli attualmente positivi sono 471 in meno rispetto a ieri (19.583), mentre i guariti e dimessi 572 in più per un totale di 53.853 dall'inizio dell'epidemia. Si sono poi liberati altri cinque posti in terapia intensiva (120 quelli occupati) e i ricoverati sono 6 in più, ovvero 2.960. Analizzando i dati ancor più nel dettaglio il totale dei casi nella provincia di Milano sono 99 i nuovi contagiati (ieri l’aumento era stato +31), a Brescia l’incremento è stato invece di 89 nuovi positivi, Bergamo ha registrato un + 73, mentre Cremona +11 e Monza +8. La sola città di Milano ha registrato 52 nuovi contagi mentre ieri l’aumento era stato di 16.

