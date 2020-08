Coronavirus, salgono ancora i contagi: 523 nelle ultime 24 ore, 6 i decessi

Risalgono i casi di Coronavirus in Italia. Sono 523 in più rispetto a ieri, quando c'è stata una crescita di 481 contagi in relazione alle 24 ore precedenti. Il numero dei casi totali sale così a 252.235. È quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Scendono invece i decessi: 6 i morti fra le persone positive al Covid, ieri erano 10. Il totale sale a 35.231. Sono 226 in più rispetto a ieri i guariti dal Coronavirus in Italia. Il totale dei guariti e dei dimessi è così di 202.923. 55 i pazienti in terapia intensiva, 2 più di ieri. 51.188, invece, i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In Lombardia meno contagi, ma si tornano a registrare decessi, 2. Un morto in Piemonte, uno nel Lazio e due in Veneto. La Valle d'Aosta è l'unica regione con nessun nuovo caso.

