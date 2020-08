Coronavirus, salgono ancora i contagi: 402 nelle ultime 24 ore

Crescono ancora i contagi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore la Protezione civile conta 402 nuovi casi totali rispetto al giorno precedente. Ieri l'incremento era stato di 384 unità. Calano invece i decessi: sono 6 quelli registrati nell'ultimo bollettino (ieri erano 10) per un totale che tocca quota 35.187. I guariti o dimessi sono 347 per un totale delle persone attualmente malate in Italia che si aggiorna al dato di 12.694 (+48).

In calo i pazienti ricoverati con sintomi: sono 762 (-2 rispetto a ieri), mentre salgono a 42 i malati in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri)

