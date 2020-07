Coronavirus, salgono ancora contagi in Italia: 288, 6 i nuovi decessi

Cresce il numero di nuovi casi di Coronavirus in Italia: sono 288 quelli registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute per un totale di 246.776. In aumento rispetto ai 212 di ieri: questo dato è però dovuto a un maggior numero di tamponi processati. Calano, invece, i ricoverati in terapia intensiva. Sono 6 le persone decedute nelle ultime 24 ore in Italia per o con Coronavirus, per un totale di 35.129 dall'inizio della pandemia, in discesa rispetto alle 12 comunicate ieri. I guariti sono 199.031, 275 nelle ultime 24 ore. In calo i pazienti in terapia intensiva: sono ora 38, in discesa di di 2 unità. Tamponi in aumento: 56.018 oggi contro i 48.170 di ieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata