Coronavirus: sale di nuovo il numero dei morti, cala il trend dei guariti

I decessi sono 87, i guariti 2240. Preoccupa ancora la situazione in Lombardia

Non migliora il trend di decrescita del coronavirus in Italia. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 87, mentre ieri erano stati 70. In flessione il numero dei pazienti guariti: oggi sono 2.240 (ieri erano stati 3.503).

Il totale degli attualmente positivi è di 46.175, in calo di 1.811 unità.

Cala leggermente il dato dei nuovi contagi, 516, rispetto ai 593 registrati ieri, mentre il numero dei ricoverati in terapia intensiva scende di 14 unità.

Alto nelle ultime 24 ore anche i numero dei tamponi effettuati, che sono stati 72.135.

Continua a preoccupare la situazione in Lombardia. La regione più colpita dalla pandemia fa registrare 354 nuovi casi (sui 516 totali) e 36 morti (sul totale odierno di 87).

