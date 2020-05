Coronavirus, Sala: "Il virus non è vinto, ci siamo difesi bene nel primo tempo"

Manca ormai poco all'inizio della seconda parte della Fase che da lunedì 18 maggio vedrà le riaperture di bar, ristoranti e negozi. "Dire che la situazione sanitaria ora è sotto controllo può risultare irrispettoso per chi ancora soffre, o addirittura muore, per il Coronavirus. Ma è in dubbio che ci sia stato un grande miglioramento", ha scritto su Instagram il sindaco di Milano, Beppe Sala. "Ringrazio i milanesi per il loro comportamento e il personale medico per la straordinaria dedizione. Torneremo a popolare le nostre vie e le nostre piazze, però nel pieno rispetto delle regole. Il virus non è stato vinto, ci siamo comunque difesi bene in questo duro primo tempo", ha aggiunto il primo cittadino.

