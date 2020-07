Coronavirus, risalgono i contagi: 15 i morti, la metà di ieri

(LaPresse) - Risalgono leggermente i contagi da Coronavirus in Italia, ma diminuiscono, sono dimezzati, i decessi. Questo il quadro che emerge dai dati comunicati dal ministero della Salute. Sono 15 i morti registrati in un giorno per il Covid-19 nel nostro paese con il totale che sale a quota 34.914. dall'inizio dell'emergenza. Sono 193 i nuovi contagi, in salita rispetto ai 138 comunicati ieri. Il numero dei casi totali sale così a 242.149. Sono 647 in meno rispetto a ieri gli attualmente positivi. I tamponi nelle ultime 24 ore sono 50.443, 7mila circa in più rispetto a quelli di ieri.

Una notizia però significativa è quella che arriva dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: la terapia intensiva non ha più in cura pazienti affetti da Covid-19, rimangono nella struttura solo alcuni degenti colpiti dal virus, ma già negativi al test. In tutta la Lombardia nelle ultime 24 ore sono 71 i nuovi casi positivi. 12 i decessi segnalati in un giorno, con il totale delle vittime che tocca quota 16.725.

