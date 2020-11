Coronavirus, Rezza: "Possibili zone rosse anche in regioni non ad alto rischio"

Zone rosse circoscritte anche all'interno di regioni che non sono state classificate ad alto rischio dal nuovo Dpcm. Lo spiega il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, durante la conferenza stampa al Ministero della Salute. "Il sistema non è così rigido e c'è la possibilità di fare zone rosse anche in una Regione che 'rossa' non è", ha detto parlando della diffusione del virus nel paese e chiarendo che "rispetto a marzo oggi casi di coronavirus sono distribuiti su base nazionale".

