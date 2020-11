Coronavirus, record di tamponi e contagi: 40.902 nuovi casi, i morti sono stati 550

Sono stati quasi 41 mila i nuovi contagi da Covid-19 in 24 ore in Italia. Per la precisione 40.902 a fronte però di un record di tamponi processati, 254.908: il tasso positivi/test è al 15,6% e risulta leggermente inferiore rispetto a ieri. Ancora tante le vittime, 550 anche se in calo rispetto a ieri. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia raggiunge quindi quota 1.107.303. Le terapie intensive in Italia aumentano di 60 unità e sono ora in totale 3.230.

