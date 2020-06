Coronavirus: quasi 300 i nuovi contagi, la maggior parte sono in Lombardia

Resta sempre alto il numero dei contagi in Lombardia. Nella regione lombarda conteggiati 192 nuovi casi sui 283 registrati in totale in Italia. 55 mila i tamponi effettuati. Lo rivela l'ultimo bollettino della protezione civile. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 79 ma il dato è influenzato dai 32 decessi nella Regione Abruzzo che sono avvenuti nei giorni precedenti e che non erano stati conteggiati. Continua il calo nelle terapie intensive, 20 ricoverati in meno rispetto a ieri mentre le persone attualmente malate sono 1858 in meno grazie a oltre 2 mila guariti. In 16 regioni registrati meno di 5 nuovi contagi.