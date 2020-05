Coronavirus, primo contagio a Wuhan dal 4 aprile scorso

La Cina ha riportato 14 nuovi casi di coronavirus in 24 ore, si tratta del numero più alto dopo 10 giorni. Dodici dei nuovi casi sono interni, mentre due sono importati dall'estero. Undici dei contagi interni sono stati registrati nella provincia nord-orientale di Jilin e uno nell'Hubei, regione che come capitale Wuhan, città epicentro della pandemia. La provincia di Jilin confina con la Corea del Nord, dove la situazione del virus non è chiara. Non è stato registrato alcun decesso e il numero di persone in cura per Covid-19 a livello nazionale è sceso a 148, con altri 798 in isolamento. La Cina ha riportato un totale di 4.633 morti e 82.901 casi.

