Ottomila i guariti oggi. Ma è un conguaglio della Lombardia sui conteggi dei giorni scorsi

Nel Bollettino della Protezione Civile tornano a salire i decessi. Oltre la metà dei nuovi contagi concentrati in Lombardia

Nel Bollettino della Protezione Civile oggi il dato che salta all'occhio è il numero dei guariti: 8.014. Di questi 6.501 solo in Lombardia, ma è subito la Regione che non tarda a evidenziare come il numero sia il risultato di un aggiustamento nei conteggi con un conguaglio relativo ai giorni scorsi. Un altro dato legato sempre alla Lombardia è significativo: la Regione conta oltre la metà dei nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore: 764 sui 1.444 totali.

Torna a salire il numero dei decessi, 369 contro i 236 di ieri. Il dato degli Attualmente positivi segna un - 6.939 ma è anch'esso viziato dal riconteggio lombardo.

Buono il numero di tamponi effettuati: 64.263

