Coronavirus, Oms: Nuovo record contagi in 24 ore. Balzo a Hong Kong

di Martina Coppola

È ancora record di nuovi contagi di coronavirus nel mondo. A segnalarlo è l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms): nelle ultime 24 ore i casi di Covid-19 sono stati oltre 259mila, 259.848 per la precisione, quando ieri erano stati più di 237mila. Tra i Paesi maggiormente colpiti, insieme a Stati Uniti, India e Brasile, figura il Sudafrica dopo che le autorità sanitarie hanno rilevato un aumento di 13.285 casi. Il bilancio globale delle vittime è salito di 7.360, il più grande aumento giornaliero dal 3 maggio.

È boom di contagi a Hong Kong, dove la governatrice, Carrie Lam, non si dimostra ottimista. "La situazione è molto critica e non ci sono segnali che indichino che la situazione sia sotto controllo", avverte quando nella ex colonia britannica si registrano 100 nuovi casi, portando il totale a 1.777. Intanto Lam prende le sue contromisure e annuncia che la maggior parte dei 180mila dipendenti pubblici della città lavorerà da casa per una settimana, a partire da domani, e che tutti gli abitanti dovranno indossare la mascherina in luoghi pubblici chiusi, oltre a farlo sui mezzi di trasporto.

Non cala il ritmo nell'aumento dei casi negli Usa che ne registrano altri 60mila in un giorno, insieme a 830 morti. Il totale dei contagi ha oltrepassato i 3,7 milioni dall'inizio della pandemia, mentre quello dei decessi a 139.960. Il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, non nasconde la sua preoccupazione e ventila la possibilità di un nuovo lockdown. Il primo cittadino della Città degli Angeli, infatti fa sapere che la situazione è così grave che le autorità stanno prendendo in considerazione un nuovo 'stay-at-home' order, ovvero un ordine per fare rimanere a casa i cittadini.

Corre sempre veloce la pandemia in India con 38.902 nuovi contagi, per un totale di 1.077.618. Il ministero della Sanità riferisce di altri 543 decessi portano il totale a 26.816 ma il numero di persone guarite continua a crescere: sono 677.422 i pazienti curati finora, portando il tasso di ripresa dalla malattia al 62,82%. A frenare gli entusiasmi arriva però il parere degli esperti, per i quali l'India sarà soggetta a una serie di picchi man mano che l'infezione si diffonde nelle aree rurali.

Venendo all'Europa, esclude un nuovo lockdown il premier britannico, Boris Johnson, nonostante l'allarme dei consulenti scientifici sul 'rischio' di una nuova ondata. Per Johnson, che ha avuto un rapporto conflittuale con la gestione della pandemia, il provvedimento è come "un deterrente nucleare": non si può "abbandonare" ma "certamente non voglio usarlo". E insiste: "Non penso nemmeno che saremo di nuovo in quella posizione".

