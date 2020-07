Coronavirus, Oms: "Maggiore mortalità e sintomi più gravi per fumatori"

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato una maggiore mortalità e un maggior rischio di sviluppare sintomi gravi per i fumatori che hanno contratto il Covid-19. In un rapporto scientifico pubblicato questa settimana, l'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite ha esaminato 34 studi pubblicati sull'associazione tra fumo e Covid-19, tra cui la probabilità di infezione, ricovero in ospedale, gravità della malattia e morte. L'Oms ha osservato che i fumatori rappresentano fino al 18% dei pazienti ospedalizzati con coronavirus e che sembra esserci un legame significativo tra il fatto che i pazienti fumassero e la gravità della malattia contratta, il tipo di interventi ospedalieri richiesti e il rischio di morte dei pazienti.

Ad aprile, alcuni ricercatori francesi hanno pubblicato un breve studio che suggeriva come i fumatori fossero meno a rischio di contrarre il Covid-19 e avevano pianificato di testare cerotti alla nicotina su pazienti e operatori sanitari, ma, i loro risultati sono stati messi in discussione da molti scienziati che allora avevano citato la mancanza di dati definitivi. "Le prove disponibili suggeriscono che il fumo è associato ad una maggiore gravità della malattia e alla morte in pazienti Covid-19 ospedalizzati. Si raccomanda ai fumatori di smettere", ha affernato l'Oms nel nuovo rapporto scientifico.

