Coronavirus, nuovi contagi in calo. Lite su chiusura discoteche

di Claudio Maddaloni

Sono ancora in calo i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 320 le persone risultate positive, per un totale di 254.235 casi. Ieri i casi registrati in 24 ore erano stati 479. Sono invece 4 le vittime, come domenica, che portano il bilancio dei decessi a 35.400 vittime. Un segnale arriva dai guariti, che sono 182 per un totale, dall'inizio della pandemia, di 203.968. Gli attualmente positivi sono 14.867, 134 più di ieri.

Con i contagi che, pur scesi negli ultimi giorni, sono sempre molti di più rispetto alle scorse settimane, si infiamma il dibattito sulla decisione del Governo di far chiudere le discoteche. "Una buona e saggia soluzione, per la tutela della salute e ponendo le basi per la riapertura, in sicurezza, delle scuole", commenta il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli. Gli fa eco Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all'Università di Padova, che lo definisce "un provvedimento coraggioso e coerente, che sicuramente dà un segnale ai giovani".

Un segnale che arriva dopo un weekend di Ferragosto all'insegna dei controlli: le forze di polizia, spiega il Viminale, hanno verificato 12mila attività commerciali nei due giorni di sabato 15 e domenica 16 agosto, per controllare che fossero rispettate le norme. Sono state 127.006 le persone controllate di cui 133 sanzionate (90 nella sola giornata di Ferragosto). Sanzionati 42 titolari e chiuse 8 attività. "Le misure più restrittive varate ieri dal Governo sono state una scelta difficile, ma necessaria. Tutti noi ricordiamo il periodo drammatico che abbiamo dovuto attraversare e non possiamo permetterci una ricaduta", sottolinea il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi.

La priorità è ancora una volta non abbassare la guardia, come sottolinea lo stesso Crisanti: "Ci sono state dichiarazioni dettate da un eccessivo ottimismo, e non certo da un'analisi approfondita, che hanno generato una falsa sicurezza, che non ha aiutato. Senza l'aiuto di tutti, il sistema sanitario non ce la farà a fronteggiare il virus, se si moltiplicheranno i focolai".

Si levano però anche voci discordanti, a partire dai gestori dei locali da ballo. Il Silb Fipe, associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, presenterà domani ricorso immediato al Tar del Lazio per la riapertura dei locali. Il presidente del sindacato, Maurizio Pasca, spiega: "La chiusura è ingiustificata, ci sono assembramenti dappertutto: sulle spiagge, nei luoghi della movida, sui treni regionali. Perché penalizzare solo noi?. I giovani sono irrispettosi e maleducati, se ne fregano di tutti e di tutto. Se venissero sanzionati ci penserebbero due volte, prima di non indossare la mascherina. Non possiamo risponderne sempre noi". E il leader della Lega, Matteo Salvini, attacca: "Mentre chiudono discoteche e locali da ballo all'aperto, a Spino d'Adda in provincia di Cremona c'è un rave party da quattro giorni e quattro notti con musica ad alto volume e centinaia di ragazzi arrivati anche dall'estero. Per imprenditori e cittadini perbene, il governo prevede restrizioni e multe. Per clandestini e abusivi, invece, tolleranza e coccole".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata