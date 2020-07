Coronavirus, numeri in salita per il quarto giorno di fila: 201 positivi e 30 decessi

In Lombardia 21 morti e 98 nuovi casi. Sono meno di mille i ricoverati: non succedeva dal 2 marzo scorso

Sale per il quarto giorno di fila il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Italia. Secondo l'ultimo bollettino sono 201 oggi contro i 187 di ieri per un totale che arriva a 240.961 dall'inizio dell'epidemia. Cresce anche il numero dei decessi: nelle ultime ore sono state registrare 30 vittime contro le 25 di ieri. Ancora una volta è la Lombardia la regione più colpita con 98 nuovi casi, il 48,7% del totale,e 21 decessi. Per quanto riguarda il numero di guariti, da ieri è cresciuto di altre 366 unità per un totale di 191.083. In terapia intensiva restano ricoverati 82 pazienti mentre i ricoverati con sintomi sono 963, la prima volta sotto la soglia psicologica dei mille dal 2 marzo scorso. Sono invece 14.015 le persone in isolamento domiciliare.

Dando uno sguardo ai dati sulle singole regioni, sono sei quelle in cui non è stato registrato nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore: Provincia autonoma di Bolzano, Valle d'Aosta, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Sempre secondo i dati del ministero in 11 regioni e nelle province di Trento e Bolzano non ci sono più pazienti nelle rianimazioni. Per quanto riguarda il numero di tamponi effettuati è in linea con gli ultimi giorni: sono 53.243 quelli effettuati da ieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata