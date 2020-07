Coronavirus: nessun decesso in Lombardia, non succedeva dal 22 febbraio

(LaPresse) Decessi ai minimi in Italia per il coronavirus. Solo 3 i morti registrati, nessuno in Lombardia, non succedeva dallo scorso 22 febbraio. Il totale delle vittime sale a quota 35.042. I contagi nel Paese sono stati 219, la maggior parte 51 in Emilia Romagna, seguita da Veneto, 48 e Lombardia 33. 17 i nuovi casi nella Regione Lazio con l'appello dell'assessore alla sanità Alessio D'Amato. "Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna". Intanto il virus continua a dilagare nel mondo. Nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo picco di contagi giornalieri: +259 mila secondo quanto riferisce l'organizzazione mondiale della Sanita