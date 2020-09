Coronavirus, calano lievemente contagi ma anche i tamponi: 1.869 i nuovi casi su 104.387 test

Calano lievemente i nuovi casi di coronavirus in Italia a fronte però di una lieve flessione anche dei tamponi processati. Nelle ultime 24 ore, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 1.869 i nuovi positivi al covid-19 nel nostro Paese su 104.387 test, circa 3mila in meno rispetto a ieri quando i casi certificati erano stati 1.912. Il totale delle persone colpite dal coronavirus sale quindi a 308.904 da inizio della pandemia. Sono invece 17 i decessi, anche questi in lieve diminuzione rispetto ai 20 registrati ieri e ai 23 di giovedì: il totale delle vittime sale quindi a 35.818. I guariti sono invece 977. Ancora una volta nessuna regione ha registrato zero contagi, quella con più casi nelle ultime 24 ore è la Campania con 274, seguita dalla Lombardia con 256), dal Lazio con 219 e infine il Veneto con 216.

