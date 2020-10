Coronavirus, Musumeci: "Coniugare salute ed economia"

"Coniugare il diritto alla tutela della salute dei siciliani e al tempo stesso evitare di creare danno al sistema economico della nostra Isola. E' questa la filosofia alla quale è improntata la mia ultima ordinanza, emessa sentito il ministro per la Salute, d'accordo con l'assessore regionale della Salute, e soprattutto dopo avere preso atto del verbale del Comitato tecnico scientifico che ci richiama alla responsabilità e soprattutto all'attenzione per il diffondersi del virus negli ultimi giorni in Sicilia". Lo ha detto il governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in un video messaggio. "Dire che siamo in una condizione di particolare emergenza, come purtroppo lo sono altre regioni - precisa Musumeci -, sarebbe sbagliato ma dire che stiamo tranquilli sarebbe altrattanto sbagliato. Siamo in una condizione che impone a ciascuno di noi di fare la propria parte"