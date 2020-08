Coronavirus, lite tra governatori

Sale la preoccupazione dopo l'impennata di casi di contagio da coronavirus in Italia, legata anche al rientro dalle località di vacanza, e scoppia la polemica tra i governatori. Quelli di Emilia Romagna e Liguria dicono no all’eventuale chiusura dei confini regionali, ipotesi avanzata dal collega della Campania in funzione anti Covid. "La situazione va monitorata ma non vedo rischio di blocco degli spostamenti paventato da De Luca", dichiara Stefano Bonaccini. Sulla stessa Giovanni Toti: "Non ritengo vi sia un’emergenza tale da far pensare a ulteriori chiusure". Nel frattempo è attivo da ieri sera al porto di Civitavecchia il drive in dove I viaggiatori di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e Sardegna possono recarsi per effettuare il test.