Laboratorio Wuhan: Pura invenzione che il covid-19 sia uscito da qui

L'ipotesi che l'epidemia di coronavirus sia partita dai laboratori dell'Istituto di virologia di Wuhan, come sostenuto dagli Stati Uniti, "è pura invenzione". Lo ha affermato Wang Yanyi, immunologa e direttrice dell'istituto, in un'intervista alla tv di Stato cinese Cgtn. "Il nostro istituto - sottolinea - ha ricevuto per la prima volta un campione clinico della polmonite sconosciuta il 30 dicembre dell'anno scorso. Dopo aver verificato il patogeno all'interno del campione, abbiamo scoperto che conteneva un nuovo coronavirus, che ora si chiama SARS-CoV-2. Non avevamo alcuna conoscenza prima di allora, né avevamo mai incontrato, ricercato o conservato il virus. In effetti, come tutti gli altri, non sapevamo nemmeno che esistesse il virus. Come potrebbe essere trapelato dal nostro laboratorio se non l'abbiamo mai avuto?".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata