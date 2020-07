Coronavirus, ira Zaia: "Indice risale, non so a chi fare i complimenti"

(LaPresse) In Veneto torna a risalire il rischio di contagio Rt e il governatore Luca Zaia è pronto ad annunciare nuove misure restrittive a partire da lunedì per contenere gli assembramenti della movida. "State preparando la culla al neonato, non dobbiamo porci la domanda se il virus tornerà in ottobre, perché l'abbiamo già qui", ha spiegato Zaia in conferenza stampa.