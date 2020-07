Coronavirus, in Veneto Ro salito a 1.63. Zaia: "Positivo rifiuta ricovero, ci vuole Tso"

"Sta accadendo quello che vi avevo preannunciato. Siamo passati da rischio basso a rischio elevato, l'R0 è risalito a 1,63. Eravamo a 0,43". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, nel corso dell'odierno punto stampa sull'andamento del contagio. "Non so a chi fare i complimenti. Io avrei scritto elevatissimo: se continuiamo ad andare in giro senza mascherina negli assembramenti, continuiamo a pensare che i complottisti abbiano ragione e il virus sia una invenzione dei marziani, è inevitabile che accada. O peggio ancora c'è chi pensa che ad essere colpiti siano solo alcune fasce sociali e di età", afferma. Poi Zaia aggiunge: "State preparando la culla per il neonato, perchè quando tornerà forte qui non ce ne è più per nessuno. Se continuiamo di questo passo non fatevi neanche più la domanda se il virus torna in ottobre perchè è già qui. Il caldo magari ci aiuterà a tenerlo un po' più spompato, ma quando tornerà la brezza autunnale è inevitabile che accada". "C'è un cittadino che torna il 25 di giugno da una trasferta di lavoro in Serbia insieme ad altre altre persone", risulta "positivo al tampone" e "rifiuta il ricovero". Per casi come questo, ha spiegato Zaia, "il ricovero deve essere coatto".

