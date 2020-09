Coronavirus, in Veneto al via la sperimentazione del vaccino

A Verona è iniziata la sperimentazione del vaccino per il Covid-19 con l'inoculazione sui primi sei volontari, approvata dall'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco. A condurla, il Centro ricerche cliniche, gestito dall'Ateneo di Verona e dell'Azienda ospedaliera universitaria di Verona, in collaborazione con l'istituto Spallanzani di Roma. Come spiegano dal Centro, tra sei mesi si vedrà se i volontari avranno o meno evidenziato controindicazioni e se avranno prodotto anticorpi contro il Coronavirus.

Tornano intanto a salire i contagi di coronavirus in Italia: 1.370 casi ieri contro i 1.108 di lunedì. In aumento anche il numero dei tamponi, 92.403, circa 40mila in più. Il totale sale così a 280.153 casi dall'inizio dell'epidemia. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute emerge anche un lieve calo del numero dei decessi, 10 ieri contro i 12 di lunedì, 35.563 in tutto. Sono 143 le persone in terapia intensiva (+1). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.886 (+754). I guariti nelle 24 ore sono 563 (ieri 223), per un totale di 210.801.

Nessuna regione ha registrato zero contagi: i numeri in Lombardia restano i più alti (271 contro i 109 di ieri), seguiti da Campania (249) e Puglia (143 su cui pesa il focolaio dell'azienda ortofrutticola di Polignano a Mare, nel Barese, con a oggi 78 positivi). In calo il Lazio (129). La Sicilia è a quota 84, la Sardegna 51.

In Lombardia, a fronte di 20.781 tamponi effettuati sono 271 i nuovi positivi riscontrati, due i decessi. Negli aeroporti continuano i controlli sui cittadini che rientrano da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. "Dal 19 agosto ad oggi - ha ricordato l'assessore al Welfare Giulio Gallera - abbiamo effettuato 31.316 tamponi: 23.729 a Malpensa, 1994 a Linate e 5.593 nella struttura 'drive through' allestita alla fiera di Bergamo per i passeggeri provenienti dallo scalo di Orio al Serio".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata