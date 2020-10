Coronavirus, in Piemonte al via screening Rsa e Ra con test rapidi

Oltre 750mila tamponi per il monitoraggio

(LaPresse) - Oltre 750mila tamponi rapidi per lo screening di Rsa, residenze per anziani e comunità protette fino al 1° marzo. E' il piano del Piemonte che implementa i test antigenici per monitorare la situazione di contagio da coronavirus nelle strutture che ospitano le persone più a rischio.