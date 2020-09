Coronavirus: in lieve calo i contagi in Italia, 16 i decessi

Restano stabili i numeri della pandemia da coronavirus in Italia. I contagi nelle ultime 24 ore sono stati 1.695 contro i 1.733 di ieri. In lieve calo anche i tamponi sempre numerosi, ne sono stati processati oltre 107 mila. Crescono i decessi, oggi sono 16 contro gli 11 di ieri. Invariato il numero di pazienti in terapia intensiva che resta di 121. Aumentano di 13 unità le persone ricoverate con sintomi. La Lombardia resta la regione con il maggior numero di nuovi casi positivi 388, in aumento rispetto a ieri, davanti a Veneto +188 e Lazio +158.