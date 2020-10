Coronavirus, in Germania record contagi: +7.334 in un giorno

I morti sono stati 24, per un totale di 9.734

La Germania ha registrato un aumento record dei casi di contagio da coronavirus per il secondo giorno consecutivo. Sono stati 7.334 in 24 ore, portando il totale a 348.557, nei dati del Robert Koch Institute citati dai media. I morti sono stati 24, per un totale di 9.734.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata