Coronavirus: in calo i nuovi casi, sono 878 nelle ultime 24 ore

Tornano a calare i nuovi casi di coronavirus in Italia che scendono sotto quota 900. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 878 con un numero di tamponi molto alto, oltre 72 mila, ieri erano stati poco più ù di 45 mila. I decessi sono 4 mentre i guariti o dimessi sono 353. Aumentano di una unità le persone ricoverate in terapia intensiva, sono in totale 66, mentre sono 13 in più i pazienti ricoverati con sintomi. La regione con il maggior numero di casi è il Lazio con 143 davanti a Campania con 138. Lombardia e Veneto registrano 119 nuovi casi.