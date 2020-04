Coronavirus, impennata del numero dei guariti e drastica diminuzione di chi oggi è positivo al covid

Il 2 dati che saltano subito all'occhio sono quelli relativi ai guariti, + 4.693 che segna un record fino ad oggi, e quello che raccoglie gli 'attualmente positivi' ovvero la popolazione che nelle ultime 24 è risultata positiva al Covid: - 3.106. Questi due dati contrapposti sono i migliori di sempre. In aumento comunque dello 0,9% i contagi rispetto a ieri, sono infatti 1.872 i nuovi casi. Per quanto riguarda i decessi sono anche essi in diminuzione se il dato è paragonato a quello di mercoledì ma restano comunque 285 le vittime di oggi del covid. Sempre alto il dato relativo ai tamponi effettuati e in linea con gli ultimi 2 giorni: 68.456. Mentre 101 persone hanno lasciato la terapia intensiva

La Lombardia e il Pimonte insieme hanno comunque segnato un incremento di malati pari a 1.026 sui 1.872 totali

