Coronavirus, il presidente brasiliano Bolsonaro è positivo al Covid-19

(LaPresse) - Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha riferito di essere risultato positivo al Covid-19. Il leader sudamericano si sarebbe sentito male dopo una festa a casa dell'ambasciatore statunitense, una serata dove tutti gli invitati erano senza mascherina, come testimoniato da alcuni scatti circolati sui social. Il capo dello stato sudamericano aveva fatto il test per il Covid-19 dopo essersi sottoposta a una radiografia ai polmoni. Nelle scorse ore Bolsonaro, che ha ripetutamente minimizzato i rischi della malattia, ha detto ai sostenitori fuori dalla residenza presidenziale nella capitale Brasilia di sentirsi bene. La Corte suprema brasiliana ha pubblicato documenti a maggio che mostrano che Bolsonaro è risultato negativo per tre volte a marzo dopo l'incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Florida. Il leader brasiliano non ha dichiarato di aver fatto ulteriori test da allora. Ad oggi il Brasile è il secondo paese al mondo per numero di casi positivi dopo gli Stati Uniti. 65 mila fin'ora i decessi registrati nel paese sudamericano

