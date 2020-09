Coronavirus, Icc di Casalpalocco: "Emergenza non è finita, ricoveriamo pazienti sempre più giovani"

"In questi giorni la situazione dei contagi e tornata critica e ogni giorno ricoveriamo pazienti sempre più giovani". L'allarme arriva dall'ICC di Casalpalocco, diventato Covid Hospital per rispondere alla richiesta della Regione Lazio di istituire una struttura dedicata ai pazienti affetti da Covid-19. "La gente è confusa e male informata, è convinta di far bene e si stupisce poi del perché si ammala – spiega la dottoressa Chiara Micossi, responsabile del reparto di medicina infettiva della clinica – La mascherina andrebbe messa sempre perché il covid non ha orari e ammala di giorno come di sera".