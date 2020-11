Coronavirus, i tecnici del ministero in Campania per analisi dati Regione

I tecnici del ministero della Salute sono in Campania per fare un punto aggiornato sui dati sull'epidemia di Covid-19, e appurare eventuali criticità sui numeri accorpati di recente e in base ai quali la Campania, la settimana scorsa, è stata ritenuta zona 'gialla'. La ricognizione viene fatta in vista di una decisione sulla fascia in cui porre la Regione.

Durante la consueta conferenza stampa sui dati e sull'andamento del virus, Silvio brusaferro, presidente dell'Istituo Superiore di Sanità ha spiegato che "sulla Regione Campania è in corso l'analisi della classificazione di rischio Covid. Non abbiamo motivo di credere che i dati non siano validi", aggiunge in riferimento alle polemiche dei giorni scorsi legate ai dati forniti dalle Regioni.

