Coronavirus, i nuovi dati: quasi 3mila guariti, ancora alto il numero dei morti

Prosegue seppur lentamente il calo dei contagi da Coronavirus in Italia. Se ieri il numero dei positivi aveva fatto segnare un netto -851, oggi è ancora negativo ma di sole 321 unità. Il totale degli attualmente positivi giunge così a 106.527. I nuovi contagiati , nelle ultime 24 ore, sono 3021: prosegue il buon trend di guarigione, con 2922 unità in più in un giorno.

Il numero di persone che, in totale, si sono riprese dal Covid-19 sono 60.498. Sempre alto il numero dei decessi: 420 nelle ultime 24 ore per un totale di morti, in Italia, dall'inizio dell'epidemia di 25.969. Continua però il trend positivo negli ospedali: si sono liberati ulteriori 94 posti nelle terapie intensive. I ricoverati sono 22.068: 803 in meno nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore 62.447 i tamponi effettuati.

