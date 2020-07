Coronavirus: i contagi tornano sotto quota 200, 13 i morti

Tornano a scendere sotto quota 200 i nuovi contagi da coronavirus in Italia. Il bollettino della Protezione civile segnala per oggi 190 nuovi positivi quanto ieri erano stati 218. I casi totali da inizio epidemia diventano così a 244.624. In crescita invece i decessi: sono 13 nelle ultime 24 ore con il totale che tocca quota 35.058. Ieri ne erano stati registrati 3. Gli attualmente malati sono 12.404 (36 in meno di ieri): 47 sono ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 49). 213 i guariti o dimessi. Anche in Lombardia contagi in diminuzione, oggi solo 56 di cui 11 debolmente positivi. Otto invece i decessi mentre ieri per la prima volta dal 22 febbraio non erano stati segnalati morti. In Emilia Romagna e Veneto 42 i nuovi casi positivi.

