Coronavirus, i contagi tornano ad aumentare, 6 i decessi

Tornano a crescere i contagi da coronavirus in Italia. L'ultimo bollettino segnala 289 nuovi casi nelle ultime 24 ore mentre ieri erano stati 212. Sei i decessi contro i 12 di ieri per un totale che raggiunge quota 35.129. Crescono i guariti che sono 275. Le persone attualmente malate in Italia sono così 12.616, 7 in più di ieri. In calo i ricoverati in terapia intensiva: sono 38 in tutto, 2 in meno di ieri. Diminuiscono anche i ricoverati con sintomi: 18 in meno nelle ultime 24 ore. Lombardia con 46, Veneto con 44 e Lazio con 34 le regioni con il maggior aumento di contagi.