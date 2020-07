Coronavirus, i contagi ancora in crescita in Italia: +306. Dieci i decessi

Tornano a crescere in maniera preoccupante i contagi da coronavirus in Italia. Gli ultimi dati della Protezione civile dicono che i nuovi positivi sono 306 nelle ultime 24 ore contro i 284 di ieri. Alto il numero dei tamponi 60.311, in netta crescita rispetto ai 49.318 di ieri.

Il totale dei casi nel nostro Paese sale così a quota 245.338. I decessi sono 10 per un totale da inizio pandemia che raggiunge la soglia di 35.092. I guariti sono 214. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono oggi 49 (+1) mentre sono i calo i pazienti ricoverati con sintomi: 713, -11 rispetto a ieri. Aumentano le persone attualmente malate: sono 12.404 (+82).

La Lombardia torna a essere a regione con più casi: 82 nelle ultime 24 ore. In Emilia Romagna i nuovi casi sono 55 mentre sono 30 nella provincia di Trento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata