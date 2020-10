Coronavirus, governo valuta proroga stato emergenza al 31 gennaio

Il governo va verso la proroga dello stato d'emergenza per il coronavirus fino al 31 gennaio 2021. La scadenza è attualmente fissata al 15 ottobre. Ieri la discussione tra i capi delegazione della maggioranza e il premier Conte dopo il Consiglio dei ministri. La curva dei contagi intanto resta stabile in Italia. Ieri 1.851 nuovi positivi, 203 in più rispetto a martedì ma con oltre 105 mila tamponi effettuati, 15 mila in più rispetto a 24 ore prima. I decessi sono 19 e aumentano di nove unità le persone ricoverate in terapia intensiva. 1198 i guariti.

